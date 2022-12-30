9 kişiye mezar olan kaptansız geminin batmasına ilişkin davada 5 yıl sonra karar

Şile açıklarında batan ‘Bilal Bal’ isimli kaptansız gemide bulunan 9 mürettebatın hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada 5 yıl sonra karar çıktı. Mahkeme, 3 sanığa 10’ar yıl, 5 sanığa ise 5’er yıl hapis cezası verdi.

Şile açıklarında 2017 yılında batan ‘Bilal Bal’ isimli kaptansız gemide bulunan 9 mürettebatın hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava 5 yıl sonra karara bağlandı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatlarından Ömer Faruk Bostancı, “Biz, tüm sanıkların eşit derecede kusurlu olduklarını ve asli kusurlu olduklarını iddia ediyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmalarını ve mahkemece tutuklanmalarını talep ediyoruz” dedi.

“Eşim bu kazadan dolayı bulunamamıştır”

Müşteki Aysun Odabaşı, sanıkların tutuklanmasını isteyerek, “Benim eşim bu kazadan dolayı bulunamamıştır. Herkes kendi hayatına devam etmektedir. Benim durumum farklıdır, her şey eksiktir” diye konuştu. Diğer müştekiler de, ‘adaletin yerine gelmesini talep ederim’ diyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıklar ise, suçsuz olduklarını söyleyerek beraat kararı verilmesini talep etti.

5 yıl sonra karar çıktı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar kaptan Refik Telci, baş makinist Ali Doğan ve geminin ortağı Cevat Çavuşoğlu hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 10’ar yıl hapis cezası verdi. Sanıklar Refik Telci’nin kaptanlık mesleğini, Ali Doğan’ın ve Sabri Yıldırım’ın ise gemi adamlığı mesleğini takdiren 3 yıl süreyle yapmaktan yasaklanmasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca, sanıklar Sabri Yıldırım, Enes Caner, Faik Avcı, Oktay Ferhat Uçar ve Yücel İmren’i ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 5’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ne Olmuştu?

27 Ekim 2017 tarihinde Gemlik Limanı’ndan hareket ederek Karadeniz Ereğli Limanı’na giden Türk Bayraklı ‘Bilal Bal’ isimli kuru yük gemisi, 1 Kasım 2017 tarihinde saat 03.53’te EPIRB(Acil Durum Lokasyon Belirten Radyo Vericisi) sinyali alındıktan bir süre sonra Şile açıklarında batmıştı. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında gemi mürettebatından Nihat Küçük, Onur Aşkın Küçük, Cüneyd Yedican, Mahir Sanayır, Nedim Alicem, Hüsamittin Yazıcı ve Mert İlkmen’in cesetlerinde ulaşılırken, Engin Selçuk ve Vedat Odabaşı’nın ise cesetlerine ulaşılamadı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemi kaptanı Refik Telci ve baş makinist Ali Doğan’ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, geminin kaptan Refik Telci ile baş makinist Ali Doğan’ın yokluğunda kalkış yaptığı, Bilal Bal isimli geminin ekonomik ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkacak kadar yaşlı, bakımsız durumda olduğu, geminin batma nedeninin olay tarihindeki hava koşullarıyla bir ilgisinin bulunmadığı belirtilmişti.