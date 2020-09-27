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9. kattan düşen 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ’DE 9. KATTAKİ İKAMETİNİN BALKONUNDAN DÜŞEN 83 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 27.09.2020, 10:17
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9. kattan düşen 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kayseri’de 9. kattaki ikametinin balkonundan düşen 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 83 yaşındaki Matı K. 9. kattaki ikametinin balkonundan apartmanın beton zeminine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Matı K.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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