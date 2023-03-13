Adalet Bakanlığınca yürütülen ve 90 yıllık icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama, bugün İstanbul ve Ankara’nın bulunduğu 9 il ile 59 ilçede daha başladı. Böylece uygulamanın yürütüldüğü il ve ilçe sayısı 481’e, çocuk görüşme merkezi sayısı da 597’ye yükseldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla 4 Nisan 2022’de pilot olarak belirlenen 11 ilde eş zamanlı başlatılan, velayet altındaki çocukların ebeveynlerine teslim işlemleriyle ilgili icra sürecine son veren uygulama, ülke genelinde hızla yaygınlaştırılıyor. Bu güne kadar 413 il ve ilçede başlatılan uygulamanın yapıldığı adliye sayısı, bugün açılanlarla birlikte 481’e ulaştı.

9 il ve 59 ilçe adliyesinde uygulama başladı

90 yıllık uygulama olan İcra yolu ile çocuk teslimi bugün itibariyle Ankara, İstanbul, Bitlis, Erzincan, Isparta, Konya, Manisa, Mersin, Ordu olmak üzere 9 il adliyesine bağlı olarak açılan Çocuk Görüşme Merkezleri’nde gerçekleştirilecek.

Bugün itibariyle Adilcevaz, Ahlat, Akyurt, Amasra, Araç, Ayvacık, Ayvalık, Azdavay, Bakırköy, Bala, Bayramiç, Biga, Bodrum, Bulancak, Büyükçekmece, Çan, Çayırlı, Demre, Dereli, Devrekani, Edremit, Eğirdir, Elmadağ, Erdek, Erdemli, Espiye, Ezine, Finike, Gaziosmanpaşa, Gelibolu, Gönen, Görele, Güroymak, Haymana, Hizan, İliç, Kalecik, Karapınar, Kaş, Keçiborlu, Kemah, Kemaliye, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Küçükçekmece, Lapseki, Manyas, Marmara, Mutki, Refahiye, Senirkent, Sütçüler, Taşköprü, Tercan, Tirebolu, Ulus, Yenice ve Yığılca olmak üzere 59 ilçede de Çocuk Görüşme Merkezleri faaliyete başladı.

30 bin 880 işlem gerçekleştirildi

Uygulamanın başladığı günden bu yana 57 il ve 356 ilçe olmak üzere 413 adliyeye bağlı görüşme merkezlerinde 585 dosyada çocuk teslimi, 5 bin 675 dosyada ise kişisel ilişki işlemleri olmak üzere toplam 6 bin 260 dosyada işlem yapıldı. Her dosyada zaman aralıkları ile birden fazla çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması işlemi yapıldığından bu güne kadar gerçekleştirilen işlem sayısı da 30 bin 880’a ulaştı.

Ücretsiz olarak başvuruluyor

Adalet Bakanlığı çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirdiği yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık İcra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor. Adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesini ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan çocuk görüşme merkezleri, çocukların ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Özel alanlar oluşturuluyor

Çocuk görüşme merkezleri çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak parklara, bahçelere, içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler içerisinde ya da bu yerlere yakın konumlandırılıyor. Ayrıca bu merkezlerde içerisinde kitapların, dergilerin, her yaş grubuna uygun oyuncakların bulunduğu çocuk bekleme ve oyun alanı, yetişkin bekleme odası, görüşme odası, bebek bakım odası gibi bölümler yer alıyor. Çocuk görüşme merkezleri oluşturulurken; gençlik merkezleri, aile yaşam merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, millet bahçe ve odaları, kreş ve anaokulları gibi alanlar değerlendiriliyor.

Çocukların ikincil örselenmesinin önüne geçildi

Mahkemelerce verilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkiye dair kararlar bu merkezlerde, çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla yerine getiriliyor. Bugüne kadar İcra Daireleri tarafından yerine getirilen bu işlemler, çocuk dostu dizayn edilen uygun teslim mekanlarında uzmanlar tarafından, zorla değil, öncelikle taraflarla ve çocuklarla iletişim kurularak, daha çok rızaya dayalı olarak yerine getiriliyor. Taraflara doğru ebeveynlik rolleri ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebiliyor. Uygulamayla birlikte, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlanıyor.

Hizmetin yıl sonuna kadar ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.