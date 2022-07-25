9 hırsızlık olayının faili yakalandı

Gaziantep polisi 9 ayrı hırsızlık olayının gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şehitkamil İlçesinde farklı tarihlerde meydana gelen kapkaç, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 9 ayrı olayı gerçekleştirdiği tespit edilen D.D. isimli şüpheli şahıs yakaladı. Yakalanan şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.