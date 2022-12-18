9 göçmenin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da yasa dışı yollarla girdikleri Türkiye’de bindikleri minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 9 göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Önceki gün meydana gelen feci olayda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçiş yapan göçmenleri taşıyan minibüs, sulama kanalına devrildi. Kazada 9 göçmen hayatını kaybederken minibüsün sürücüsü Mustafa K. gözaltına alındı. Mustafa K.’nin ifadesi doğrultusunda geçişleri sağladıkları belirlenen organizatörler İsa K. ve İsmail K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan sürücü Mustafa K. ile İsa K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Mahmut K. ve Abit K. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.