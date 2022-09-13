9 farklı otodan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

Kastamonu polisi, 9 farklı otodan hırsızlık olayının failini suçüstü yakaladı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu’da son 1 ay içerisinde meydana gelen otodan hırsızlık konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda, İl merkezinde 9 farklı otodan hırsızlık olayının faili ve ayrıca kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranması olan A.S. isimli şahsın arama-yakalama çalışmaları sürerken suçüstü yakalandı. A.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.