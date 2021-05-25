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9 Düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Ardahan’da yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

Asayiş 25.05.2021, 09:56
9 Düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Ardahan’da yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

Ardahan’da düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla Ardahan-Ardanuç kara yolunda yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 9 düzensiz göçmen ile birlikte suçüstü yakalandı. Ekipler, Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakalayarak, Vilayet Göç Yönetimi Müdürlüğüne teslim etti.

Göçmenleri kaçak olarak yurda getirilmesine ilişkin yakalanan bir organizatör ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
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