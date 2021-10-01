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9 ayrı suçtan aranan ve 58 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı
Van’da 9 ayrı dosyadan aranması ve 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Asayiş 01.10.2021, 17:05
Van’da 9 ayrı dosyadan aranması ve 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda 9 ayrı dosyadan aranması, 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.V. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs yapılan işlemlerin ardından Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.