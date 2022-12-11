9 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van’da 9 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar neticesinde 9 ayrı suçtan aranan ve ayrı ayrı suçlardan kesinleşmiş toplam 19 yıl 6 ay ve 22 gün hapis cezası bulunan suç makinesi, Van’ın İpekyolu ilçesinde 9 Aralık 2022 günü yakayı ele verdi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, göçmen kaçakçılığı, silahla tehdit’ gibi 9 ayrı suçtan aranan H.Y. isimli şahıs, Van merkez ve Erciş ilçesine bağlı Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) başarılı operasyonu sonucu yakalandı. Şahıs adli makamlar tarafından tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT’lar herhangi bir şekilde haklarında resmi makamlarca çıkarılmış yakalama emri bulunan şahısları takip ederek, yakalamaya devam edecektir” denildi.