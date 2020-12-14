9 ay önce kaybolan engelli şahıstan haber alınamıyor

Adıyaman’da Mart ayında kaybolan 32 yaşındaki engelli Taceddin Taşdak, 9 aydır bulunamadı.

Adıyaman merkeze bağlı Akhisar köyünde yaşayan engelli Taceddin Taşdak’dan 9 aydır haber alınamıyor. Kaybolduktan 24 saat sonra aranmaya başlanan kayıp engelli şahısın izine rastlanılamadı. Engelli şahıs il merkezi, kendi köyü ve çevre köyler ile Göksu Nehri’nde arandı.

Jandarma ve AFAD ekipleri karada, Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri ise Göksu Nehri’nde kayıp şahsı aradı. Jandarma ekipleri aramalar sonuç vermeyince dron ve iz süren köpekle arama gerçekleştirildi.

Günlerce süren aramalar sonuç vermeyince aramalara ara verildi. Jandarma ekipleri engelli şahsı bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Engelli şahsın ailesi, 9 aydan beri haber alamadıklarını, aramaların sonuç vermediğini belirterek, biran önce bulunmasını istedi.