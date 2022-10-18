84 yaşındaki çiftin ev sahibi evlerini satınca sokakta kaldılar

Arnavutköy’de yaşayan 84 yaşındaki çiftin ev sahibi, yaşadıkları evi başkasına satınca dışarıda kalan yaşlı çifte polis ekipleri sahip çıktı. İddiaya göre, yeni ev bulamayan çift evlerine girmek isteyince ev sahibi tarafından darp edildi.

Arnavutköy’de yaşayan 84 yaşındaki Doğan çifti 3 yıldır kirada oturdukları evden yaka paça atıldı. İddiaya göre ev sahipleri oturdukları evi başkasına sattı. Evden çıkmasını isteyen ev sahibinin yaptığı ise hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre, yaşlı çift ev bakmak için dışarı çıktığı esnada ev sahibi, yaşlı çiftten habersiz sattığı eve çilingir çağırarak kapının kilidini değiştirdi. Eve döndüklerinde kapıda kalan yaşlı çift şaşkınlık yaşadı. Olayın farkına varan çift komşularından yardım istedi ama polis ekipleri çifti dışarıda bırakmayarak sahip çıktı.

“Evi güzel fiyata satınca bizi çıkartmak istedi, ev bulamadık ki çıkalım”

Yaşadıklarını anlatan 1938 doğumlu Altıparmak Doğan, “Biz eve geldik içeriye girmeye çalıştık ama giremedik her şeyimiz içeride biz 2 senedir burada yaşıyoruz. Kiramızı ödüyoruz ve evde yaşıyoruz ben 1938 doğumluyum eşimle beraber bu evde yaşıyordum. Evi satmış ev sahibimiz güzel bir fiyata bizim bu yüzden çıkmamızı istedi. Biz ev aradık ama bulamadık eşyalarımız içeride kaldı her şeyimiz içeride kaldı. Polisi aradılar bilmiyorum bir şey olmazsa dışarıda yatacağız” şeklinde konuştu.

“Yaza kadar idare edin dedik beni yere attılar”

Aynı evde eşiyle yaşayan Ayşe Doğan ise, “Biz dedik ki dolandık ev bulamadık yapmayın yaza kadar kiramızı verelim oturalım bir şey demeyin dedim beni yere attılar ayağım çok ağarıyor kırılmış gibi uyuyamadım. Biz bugün evden çıktık geri geldiğimizde kapımızı açamadık kapımızı açın dedik açmadılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şaşırdık kaldık dışarıda kaldık biz. Bize sahip çıkan yok ben bir tek eşimle beraber yaşıyorum” dedi.