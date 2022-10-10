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83 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti
Samsun’da yoldan çıkarak çalılıklara devrilen otomobilin 83 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Asayiş 10.10.2022, 11:33
Samsun’da yoldan çıkarak çalılıklara devrilen otomobilin 83 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Beşpınar Mahallesi Karakaya mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Köme (83) idaresindeki 55 AIL 339 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak çalılıklara devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hıdır Köme olay yerinde hayatını kaybederken, Alime Köme, Keziban Çakır ve Hafıza Bekdemir yaralandı. Yaralılar, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.