82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini sonra kendini vurdu
KAYSERİ’DE 82 YAŞINDA BİR ŞAHIS, ÖNCE TARTIŞTIĞI EŞİNİ VURDU, ARDINDAN KENDİ KAFASINA ATEŞ EDEREK İNTİHAR ETTİ
Kayseri’de 82 yaşında bir şahıs, önce tartıştığı eşini omuzundan vurdu daha sonra da kendi kafasına ateş ederek intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde ikamet eden Halil T.(82), eşi Döndü T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile eşinin omuzuna ateş eden Halil T., daha sonra kendi kafasına ateş etti. Çevredekilerin silah seslerini duyarak haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Halil T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Omuzundan yaralanan Döndü T. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Halil T.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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