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82 saatlik kısıtlama öncesi E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu

Korona virüs salgını nedeniyle 82 saat sürecek olan olan kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk havadan görüntülendi.

Asayiş 22.04.2021, 16:49
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82 saatlik kısıtlama öncesi E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu

Korona virüs salgını nedeniyle 82 saat sürecek olan olan kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayacak şekilde ülke genelinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alınmıştı. İş çıkışı evlerine iftarına yetişmeye çalışan vatandaşlar yollara çıktı. Toplamda 3 gün 82 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce ana arterlerde trafikte yoğunluk oluştu. E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülenirken, İBB trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 71’e çıktı.
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