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810 litre sahte içki ele geçirildi
Adana polisi yaptığı operasyonda 810 litre ve 2 bin 390 şişe sahte içki kiti ile 450 litre etil alkol ele geçirdi.
Asayiş 04.05.2022, 10:29
Adana polisi yaptığı operasyonda 810 litre ve 2 bin 390 şişe sahte içki kiti ile 450 litre etil alkol ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde 810 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ve 2 bin 390 şişe alkol kiti ile kaçak bin 300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.