81 ildeki yasadışı bahis ve kumar uygulamasında aranan 485 şahıs yakalandı

Türkiye genelinde emniyet ve jandarmaya bağlı 35 bin personelin katılımıyla “yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri” uygulaması gerçekleştirildi. İş yeri ve derneklerde yapılan aramalarda aranan 485 şahıs yakalanırken, 30 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde “kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis” suçlarını önlemeye yönelik Türkiye genelinde 9 bin 667 ekip ve 34 bin 377 personelin katılımı ile 23 Temmuz’da uygulama gerçekleştirildi. Yasadışı bahis uygulamasında yasadışı bahis oynatılan 2 iş yerinde bahis oynatan 23 şahıs hakkında adli işlem ve 98 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. 2 şahıs gözaltına alınırken, 187 aranan şahıs yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 17 bin 884 iş yeri ve 754 dernekte 28 şahıs gözaltına alındı, 298 aranan şahıs yakalandı. 90 şahıs hakkında adli işlem, 413 şahıs hakkında idari işlem, 82 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Uygulamada dernek ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 adet bilgisayar, 12 bin 726 TL, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 28 adet mermi, 2 adet kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen horoz, 9 adet oyun makinesi, 5 adet tombala makinesi, 74 gram esrar, bin 337 adet kaçak sigara, 8 adet captagon hap, 5 gram metamfetamin ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynamakta kullanılan materyaller ele geçirildi.