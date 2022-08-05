81 ildeki huzur operasyonunda bin 414 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde 4 Ağustos’ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yabancı uyrukluların kalabileceği metruk yerler başta olmak üzere 21 bin 845 yer kontrol edilirken, bin 414 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 4 Ağustos tarihinde 32 bin 428 personel ve 156 dedektör köpeği ile 7 bin 330 noktada ekipler çalışmalarını yürüttü. Uygulamada 6 bin 252 metruk bina, 10 bin 453 umuma açık yer, 639 terminal, 4 bin 501 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 845 yer kontrol edildi. Yapılan aramalarda 5’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatör gözaltına alınırken, bin 414 düzensiz göçmen yakalandı. 71’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 689 aranan şahıs tespit edildi. 690’ı yabancı uyruklu, 117’si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 807 şahsa idari yaptırım uygulandı. Uygulamada 6 kamyon, kamyonet, otobüs, otomobil, bot ve bir teknenin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, ayrıca 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 16 adet mermi, 2 kilo 513 gram esrar, 4 gram eroin, 150 gram metamfetamin, 24 adet ecstasy, 7 adet sentetik ecza, 242 bin 319 kök kenevir bitkisi, 430 paket kaçak sigara ve 195 kg tütün ele geçirildi.