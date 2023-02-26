81 ilde 32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması

Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ekiplerinden oluşan 32 bin 783 personelin katılımıyla asayiş ve narkotik uygulaması başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele, güvenliğin sağlanması, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla ülke genelinde uygulama başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden 15 bin 802, Jandarma Genel Komutanlığından 16 bin 255 ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 726 olmak üzere toplam 32 bin 783 personelin katılımı ile 10 bin 61 farklı noktada başlatılan uygulamada 369 dedektör köpek de yer alıyor. Uygulama İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitoz tarafından İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER’den yönetiliyor.