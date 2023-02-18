800 bin liralık vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde telefonla aradıkları vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtan ve 800 bin liralık vurgun yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Akhisar’da yaşayan H.E, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Cep telefonundan aradıkları H.E’ye kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, H.E’nin 800 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile harekete geçen Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu, S.K.ve H.Y. isimli iki şüpheli Manisa’nın Turgutlu ve İzmir’in Kemalpaşa ilçelerinde yakalandı. Daha önceden Turgutlu ilçesinde meydana gelen 1.5 milyon TL’lik dolandırıcılık olayında da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli S.K. ve H.Y. isimli şahısların ikametgahlarında yapılan aramalarda, 150 gram esrar maddesi ve muhtelif miktarda para, çok sayıda sim kart ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler S.K. ve H.Y çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.