80 yaşındaki şehit annesi oğluna verdiği sözü 30 yıl sonra yerine getirdi

Muş’ta 1991 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi (PÖH) Hikmet Duman’ın 80 yaşındaki annesi Fatma Duman, şehit oğluna söz verip de öremediği çorapları 30 yıl aradan sonra örerek Muş’taki silah arkadaşlarına gönderdi.

1987 yılında Muş Özel Harekat Şube Müdürlüğünde göreve başlayan oğlunu 1991 yılında ziyaret eden annesi Fatma Duman, oğlu Hikmet Duman’ın görev dönüşünde ayaklarının soğuk hava nedeniyle morardığını fark ederek, ona yün örgü bir çift çorap ördü. Hikmet Duman’ın ayağındaki çorapları gören silah arkadaşları, annesinden kendilerine de çorap örmesini rica etti.

Arkadaşlarının ricasını annesine ileten Hikmet Duman, oğluna buradaki zamanının kısa olması nedeniyle çorapları yetiştiremeyeceğini ve memleketi Sivas’a dönünce gönderebileceğini ifade etti. Sivas’a dönen anne Fatma Duman, kısa bir süre sonra oğlunun şehadet haberini aldı. Uzun yıllar sağlık sorunları yaşayan Fatma Duman, oğlunun silah arkadaşlarına verdiği çorap sözünü 2022 yılında kızının da yardımıyla yerine getirdi.

Fatma anne, ördüğü el emeği göz nuru çorapları Muş Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki görevli polislere 30 yıl aradan sonra gönderdi. Gönderilen bu anlamlı hediyeye duyarsız kalmayan polisler, annenin gönderdiği çoraplar ve beraberindeki mektupları bir pano haline getirerek, İl Emniyet Müdürlüğü girişi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde sergiledi.

“Çorapları silah arkadaşlarımıza dağıttık”

Gönderilen hediyeyle ilgili duygularını paylaşan Muş Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli komiser, 1991 yılında Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Okçuhan köyünde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girmiş olduğu çatışma sonucu şehit olan rahmetli Aziz Şehit Hikmet Duman ağabeylerinin annesi Fatma Duman’ın kendilerine bir emanet gönderdiğini söyledi. Gönderilen emanetle birlikte bir de mektup yazıp güzel bir anısını kendileriyle paylaştığını anlatan komiser, “Annemiz yazmış olduğu mektubunda oğlunu defaatle burada ziyaret ettiğini, en son yapmış olduğu ziyarette oğlunun yorgun, bitap ve ayaklarının mosmor bir şekilde görevden döndüğünü yazmış. Bunun üzerine oğluna kıyamayarak el örgüsü bir çorap örmüştür. Daha sonra örmüş olduğu çorabı şubemizdeki silah arkadaşları görerek, ‘senin annen bizim de annemiz’ diyerek lütfen bize de örmesi yönünde ricada bulunmuşlar. Şehidimizin annesi ricalarını kırmayarak ‘oğlum bu çorapları size örerim ama burada zamanım yetmez. Memlekete döndükten sonra bunları size örüp göndereyim’ der. Rahmetli aziz şehidimiz, şube personeline bunu ileterek ricalarının kabul olduğunu, annelerinin çorapları örerek kendilerine göndereceğini söyler. Daha sonra kıymetli validemiz memlekete döndükten çok kısa bir süre sonra personelimiz Hikmet Duman, Malazgirt ilçesinde girmiş olduğu çatışma neticesinde şehit olmuştur. Annemiz, evlat acısı ve geçirmiş olduğu sağlık problemlerinden dolayı 30 yıl sonra vaadini yerine getirerek, biz silah arkadaşlarına çorapları ve yazmış olduğu mektubu ile en yakın arkadaşının yazmış olduğu bir şiiri göndermiştir. Bizde annemizin emanetine sahip çıkarak, göndermiş olduğu çorapları silah arkadaşlarımıza dağıtmış, bunlardan bir tanesini de emniyet teşkilatımızın birlikteliği, özel harekat ailesinin kardeşliğini göstermek ve şehidimizin şeref madalyası olarak emniyet müdürlüğümüz girişinde sergilemekteyiz” dedi.

Polislerin hazırladığı pano video kliple anneye izletildi

Polisler tarafından kendisi için hazırlanan videoyu izleyen anne Fatma Duman, videoyu hazırlayıp gönderenlere duacı oldu. “Allah’ım onları iki cihanda aziz kılsın” diyen Fatma anne, “Bu videoyu hazırlayıp, yavrumu hatırlayıp da böyle bir şey yaptıkları için çok teşekkür ederim. Benim yavrumu hatırlamış, bu güzel şeyleri yapmışlar. Allah’ta onların gönlünü görsün. Ben razı oldum, Allah’ta onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Yavruma söz verdiğim vaadi yerine getirdim”

Büyük kızının da desteğini alarak çorapları bir yılda hazırladıklarını anlatan Fatma anne, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Büyük kızımda bana yardım etti. Ben yaşlandım öremem dedim. ‘Sen örersin, hiç elinden örgü eksik olmuyor’ dedi kızım. ‘Anacım ben alayım sen de ör, ağabeyimin arkadaşlarına. Hepsi ağabeyimin kardeşi. Onlara gönder’ dedi. Bende ördüm yavruma söz verdiğim şeyi yerine getirdim. Allah onları da iki cihanda aziz kılsın, yavrumun arkadaşlarını ve meslektaşlarını. Evlat zor. Çok ıstırap çektim. Ama böyle şeyleri de Allah herkese nasip etsin. Bu güzel şeyleri. Bu da güzel bir şey. 30 seneden sonra yeni olmuş gibi canlanıyor. Allah, onların işini gücünü rast getirsin. Onlar benim gönlümü gördü, Allah’ta onların gönlünü görsün. Ben 80 yaşındayım. Onlar beni hatırladı, bu şeyi getirdiler. Allah’ta onları iki cihanda aziz kılsın. Cennetlerini versin.”