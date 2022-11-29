8 yıllık husumetlisini öldüren sanığa müebbet hapis

Eskişehir’de 8 yıl önce aracına yol vermeme nedeniyle aralarında husumet bulunan İsa Demirci’yi (32) tabancayla vurarak öldüren Mustafa S. ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü celsesinde tutuklu sanık Mustafa S. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya tarafların yakınları ile avukatları katıldı. Önceki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Mustafa S. hakkında İsa Demirci’yi ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ve olayda kullanılan tabancanın 6136 Sayılı Kanun’a aykırı olduğu gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. İddia makamı duruşmada önceki celsede verilen mütalaayı tekrar etti.

Mütalaaya karşı beyanının ardından son sözleri sorulan sanık Mustafa S. “Pişmanım, karar mahkemenindir” dedi.

Müebbet hapis kararı verildi

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa S.’yi, maktul İsa Demirci’yi ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayda kullanılan tabanca nedeniyle ayrıca cezalandırılması istenen sanık hakkında 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan beraat kararı verildi. Kararda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

Olayın geçmişi

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak’ta gerçekleşti. Seyyar halı satıcısı İsa Demirci (32) ile 8 yıl öncesinden husumetli oldukları öğrenilen Mustafa S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S., yanında taşıdığı silahla panelvan araç içerisindeki Demirci’ye ateş etti. Mermilerden biri Demirci’nin sırtına isabet etti. Mustafa S. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan İsa Demirci, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa S. bir süre sonra polise teslim oldu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Mustafa S. çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.