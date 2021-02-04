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8 yıl sonra gelen itiraf cinayeti çözdü

Kocaeli’de 8 yıl önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan tesisatçının, alacak verecek meselesi sebebi ile tartıştığı iki kişi tarafından öldürülerek, cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı. Cinayeti 8 yıl sonra itiraf eden şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 04.02.2021, 10:29
8 yıl sonra gelen itiraf cinayeti çözdü

Kocaeli’de 8 yıl önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan tesisatçının, alacak verecek meselesi sebebi ile tartıştığı iki kişi tarafından öldürülerek, cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı. Cinayeti 8 yıl sonra itiraf eden şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de tesisatçılık işi ile uğraşan 38 yaşındaki Akif Demir, 6 Ağustos 2013 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Demir’in kızı, babasının kaybolmasının ardından polis merkezine giderek durumu anlattı. O tarihte polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, Demir’e ait herhangi bir ize rastlanamadı. Yapılan çalışmalar sonrasında, ailesi ise yurtdışına giderek kendi isteği ile ortadan kaybolmuş olabileceğini düşündükleri Akif Demir’den umudu kesti.

Asayiş Büro ekipleri cinayet dosyasını tekrar açtı

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun faili meçhul cinayetlerin çözülmesi kapsamında verdiği talimat doğrultusunda, 8 yıldır haber alınamayan Akif Demir’in dosyasını tekrar açtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akif Demir’in ortadan kaybolması olayı ile ilgili her detayı ele aldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Akif Demir’in kaybolmadan önce C.M. (29) ve H.Ö. (39) isimli şahıslarla arasında alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.

Cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi

Ekipler, Akif Demir’i öldürmüş olabilecekleri değerlendirilen C.M. ve H.Ö.’yü gözaltına aldı. C.M. ve H.Ö., emniyetteki sorgularında Akif Demir ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu ve bu sepele Demir’i kaybolduğu tarihte öldürdüklerini itiraf etti. Şahısların ifadelerinde, Demir’i kendisi ile konuşacaklarını söyleyerek evinden aldıktan sonra, araçla Karamürsel ilçesi Kızderbent Aktoprak mevkiine götürdüklerini ve burada H.Ö.’nün silahla Demir’i öldürdükten sonra uçurumdan attıklarını söyledikleri öğrenildi. Şahısların cinayeti işledikleri tabanca ise H.Ö.’nün evinde yapılan aramalarda ele geçirildi.

Ceset bulunamadı

Cinayeti itiraf etmelerin ardından şahıslar, olay yerine götürüldü. Şahısların cinayeti itiraf ettikleri alanda yapılan arama çalışmalarında Demir’in cesedine ait herhangi bir ize rastlanılmadı. C.M. ve H.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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