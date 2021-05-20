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8 yıl 4 ay ceza alan çakarlı saldırgan tahliye oldu!
İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiyi 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
Asayiş 20.05.2021, 14:22
İstanbul Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.
Uysal, 'araçların alıkonulması' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.