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8 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden olan halanın ifadesi: "Şaka yapıyor sandım"

İzmir’deki bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğenini fark edemeyerek cip ile ezen ve ölümüne sebebiyet veren hala ilk ifadesinde, “Aracın aynasından baktığımda Eymen’i yerde yatar vaziyette gördüm. Hemen yanına koştum. İlk olarak şaka yapıyor diye düşündüm” dedi.

Asayiş 29.01.2022, 13:45
8 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden olan halanın ifadesi: "Şaka yapıyor sandım"

İzmir’deki bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğenini fark edemeyerek cip ile ezen ve ölümüne sebebiyet veren hala ilk ifadesinde, “Aracın aynasından baktığımda Eymen’i yerde yatar vaziyette gördüm. Hemen yanına koştum. İlk olarak şaka yapıyor diye düşündüm” dedi.

1 Ağustos 2021’de İzmir’de Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesindeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara (8), halası Z.A.’dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Z.A., yeğeniyle birlikte rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre, rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Z.A.’nın kullandığı cipten indiği sırada eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen Z.A., ciple hareket edince, Eymen bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp korkunç şekilde yaşamını yitirdi. Minik Eymen’in yaşamını yitirdiği o anlar ise otoparkın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede sanık Z.A. için ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk celsesine sağlık sorunları sebebiyle katılmayan Z.A., 2’nci celsede ilk kez hakim karşısına çıktı. Z.A.’nın yanı sıra Eymen’in babası Adem Kara ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkemede verdiği ifadesinde olay gününü anlatan Z.A., “Olay tarihinde babası Adem Kara, Eymen’i anneannesinden almış, sonrasında benim yanıma getirmişti. Eymen ile birlikte vakit geçirecektik. Eymen’in halasıyım ancak onu evladım gibi sevdim. Kendimi annesi gibi hissediyordum ve hayatımı Eymen’e adadım. O gün köpek almak için dışarı çıkacaktık. Beraber araca bindik. Eymen benim yanımdayken boynuma sarılır, öper, şakalar yapardı. Varlığını hep hissettirirdi. Bir an araçta sessizlik oldu. Bu esnada aracın aynasından baktığımda Eymen’i yerde yatar vaziyette gördüm. Hemen yanına koştum. İlk olarak şaka yapıyor diye düşündüm. Yanına gittiğimde kulağından kan geldiğini gördüm ve panikledim. Bağırdım ama otoparkta kimse yoktu. Eymen’i kucağıma alarak araca taşıdım. Ancak araba bir türlü çalışmadı. Göstergede anahtar işareti yanıyordu. Ben de Eymen’i kucağıma alarak asansöre taşıdım” dedi.

“Nasıl indiğini fark etmedim”

Araçta arıza olduğunu söyleyen Z.A, “Asansörden çıktığımda doktor olduğunu söyleyen biri yardımcı oldu. Eymen’in yere düşüp kafasını çarptığını zannediyordum. Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüm, intihara teşebbüs ettim. Ne ceza verirseniz verin ben zaten yaşamıyorum. Araca bindiğimizde Eymen arkada oturuyordu. Aracın kapılarını kilitleyip kilitlemediğimi hatırlamıyorum. Nasıl indiğini fark etmedim. Araçta elektrik tesisatıyla ilgili arıza vardı” ifadelerini kullandı.

“Duygu sömürüsü yapıyor”

Z.A.’nın ardından konuşan Eymen’in babası Adem Kara ise ablası Z.A.’nın duygu sömürüsü yaptığını savunarak, “Z.A. savunma yaparken tamamen duygu sömürüsü yapmaktadır. Çocuklar karne aldığında ben çocuğumun toprağına sarıldım. O ise kahkahalar atıyordu. Ölümden sonra, olaydan sonra Türkiye’yi dolaştı. Eymen, Z.A.’nın yanında kalmıyordu. Havuza girmek için o gün yanındaydı. Z.A.’nın aracını tamir ettirdim ve kendisine teslim ettim. Araçta arıza yoktu. Eymen’in aracın arka koltuğundan ön koltuğuna geçişini görmediği yönündeki beyanı doğru değildir. Fark etmemesi imkansızdır. Eymen’i araçtan kendisi indirmiştir” diye konuştu.

Olay mahallinde keşif yapılacak

Mahkemede tanık olarak dinlenen ve olaya karışan aracın tamiratıyla ilgilendiklerini söyleyen E.K., “Z.A., olaydan sonra kendi aracını bir daha görmek istemediği için galeriye vermiş. Ekspertiz tarafından gönderilen mesajı 20 Eylül’de bana gönderdi. Araçta arızaların giderildikten sonra satılabileceği belirtiyordu. Sanayide gerekli tamiratıyla ilgilendik. Araçta kapı kilit sisteminde, vites kolunda arıza vardı. Bu arıza aracın sürüş kısmıyla ilgilidir. Geçişi sağlama olmazsa araç hareket etmez, daha önce buradaki parça değiştirilerek arıza giderilmişti” dedi.

Hakim, yeni tanıkların dinlenmesine ve olay mahallinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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