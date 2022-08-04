8 yaşındaki çocuğu hayata döndüren cankurtaran, olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı

Bilecik’te havuzda boğulma tehlikesi atlatan ve ilk etapta kalbi atmayan 8 yaşındaki çocuğu hayata döndüren cankurtaran Buse Yücel Çoban olayı anlatarak, "Olayın şoku ile bizler de çok üzüldük, ben biraz duygusal anlar yaşadım. Çünkü ilk çıkardığımızda nefes almıyordu" dedi.

Olay, Bilecik merkez Osmangazi, Mezbaha Yolu Sokak üzerinde belediyeye ait Su Eğlence Dünyası’nda meydana geldi. İddialara göre, Bilecik’te tekvando kursu kız öğrencileri sorumlu bir hoca eşliğinde Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası’na geldi. Bu esnada kursta bulunan ablasının yanında gitmek isteyen 8 yaşındaki Irmak Duran’a ailesi izin verince ikili diğer arkadaşlarıyla birlikte hocalarıyla beraber Su Eğlence Dünyası’na geldi. Burada eğlenen ikiliden ablası kardeşini bulamayınca herkes seferber oldu. O esnada Irmak Duran’ı cankurtaran Buse Yücel Çoban kaydırağın bulunduğu havuzun dibinde hareketsiz olarak gördü. Ardından havuza atlayan cankurtaran, çocuğu dışarı çıkardı. Kalbi atmayan çocuk, suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Havuzda bulunan 2 hemşirenin de müdahalesi sonrası küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk 24 saatin önemli olduğu bildirildiği olay sonrası küçük çocuk Bilecik’te Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi olmadığından Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in girişimleri sonucu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

"Benim yaptığım ilk kalp masajından sonra nefes alabiliyordu"

Olay anını anlatan Bilecik Belediyesi çalışanı cankurtaran Buse Yücel Çoban, "Bugün talihsiz bir olay yaşadık. 8 yaşında küçük bir kızımız kaydıraktan kaydıktan sonra içeriden çıkamadı. Kardeşleri de onları telaşla arayınca ben de kalktım, ilk müdahalede bulundum. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptığım esnada sağlık çalışanlarını gördüm. Hemşire olduklarını söylediler. Onlara emanet ettik arkadaşımızı da hayata döndürdük çok şükür. Benim yaptığım ilk kalp masajından sonra nefes alabiliyordu. Gönül rahatlığı ile sağlıkçı arkadaşlarımıza da emanet ettik. Bizim için önemli olan sağlığının yerinde olması" dedi.

"Olayın şoku ile bizler de çok üzüldük, ben biraz duygusal anlar yaşadım"

Buse Yücel Çoban, çocuğun nefes aldığını görünce orada yüzen sağlık çalışanlarına onu emanet ettiğini anlatarak, "Kardeşimiz sudan ilk çıktığında nefes almıyordu. Ben o yüzden suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Daha sonra karnında inme-çıkma oldu. Nefes almaya başladı. Sağlık çalışanları da çok güzel müdahale ettiler, onlara da teşekkür ediyorum. Olayın şoku ile bizler de çok üzüldük. Ben biraz duygusal anlar yaşadım. Umarım bir daha böyle kötü günler yaşamayız" dedi.