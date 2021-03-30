8 yaşındaki çocuğa istismar, cezasız kalmadı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki parkta oynayan 8 yaşındaki bir kız çocuğunu kağıt topladığı el arabasına koyup götürdükten sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan A.Y. (49) hakkında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Y. getirildi. Duruşmaya mağdur çocuk D.A. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı,"Sanığın olay günü parkta oynayan mağdura taş atarak dizini yaraladığı ardından çocuğu kağıt topladığı el arabasının arkasına koyarak sokak arası kuytu bir yere götürdüğü, çocuğun kaçması üzerine onu darbettiği ve çocuğa cinsel organını gösterdiği tespit edilmiştir. Bu esnada aynı bölgede fotoğraf çekimi yapmak için yer arayan üç kişinin, mağdur çocuğun ağlama ve bağırma seslerini duymaları üzerine sesin geldiği yöne doğru gittiklerinde çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiğini sanığın ise fermuarının ve kemerinin açık olarak oradan kaçmaya başlamasının ardından tanıkların cep telefonu ile bu anları kaydettikleri bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mütalaada ayrıca "Sanıktan alınan kan örnekleriyle ve mağdur çocuğun üzerindeki kıyafetlerin incelenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu raporuna göre kıyafetlerde sperm örneğinin görüldüğü tespit edilmiştir. Sanık her kadar suçlamayı kabul etmese de mağdur çocuğun tutarlı, mantıklı ve güvenilir beyanları, tanıkların beyanları ve Adli Tıp Kurumu raporu neticesinde sanığın "12 yaşından küçük çocuğa karşı cebir ve tehditle cinsel istismar" ve “cebir ve tehdit ile cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarını işlediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sanığın tutukluluk halinin devam etmesi ve 21 yıldan 43 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

“SUÇU İŞLEMEDİM”

Mütalaaya karşı beyanda bulunması için kendisine söz verilen mağdur çocuğun avukatı, "Mütalaaya karşı bir diyeceğimiz yoktur, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz." dedi.

Tutuklu sanık A.Y. ise "Mütalaayı kabul etmiyorum, suçu işlemedim." diyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek mütalaaya karşı tarafların yazılı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.

(Ensonhaber)