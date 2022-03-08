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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de görevlerinin başındalar
Başkent’te 112 istasyonunda görev yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü görev başında geçiriyor.
Asayiş 08.03.2022, 20:06
Başkent’te 112 istasyonunda görev yapan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü görev başında geçiriyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da 112 istasyonunda görev yapan sağlık çalışanı bir kadın şoförün görüntüsünü paylaşarak, “Zamanla yarışıp hayat kurtarıyorlar. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.