8 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada 8 kişi yaralandı.

Kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Eski Derik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan kişilerin kimliğinin tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.