8 kişilik özel ekip tarafından sorgulanan terörist PKK/YPG kamplarından geldiğini tekrarladı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde sivil hedeflere yönelik yapılan saldırının kilit ismi PKK/PYD’li Ahlam Albashar adlı kadın terörist, 8 kişiden oluşan uzman bir tarafından sorgulanıyor. Örgüt kamplarında eğitim aldığını tekrarlayan terörist, resmî ifadesinde, ‘Hacı’ kod adlı PKK/YPG sorumlusu tarafından eylem için Türkiye’ye gönderildiğini ifade etti.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye bağlı bir hücre tarafından geçtiğimiz Pazar akşamı bombalı eylem gerçekleştirilmiş, menfur saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürerken, kanlı saldırıda bomba dolu çantayı caddedeki saksı kenarına bırakan Suriye uyruklu PKK/YPG’li terörist Ahlam Albashir’in resmi ifade işlemlerine ise akşam saat 18.00 sıralarına başlanmıştı. Kentin en kalabalık caddelerinden İstiklal Caddesi’nde sivil hedeflere yönelik yapılan saldırının kilit ismi Ahlam Albashar, 8 kişiden oluşan ve Arapça bilen uzman bir ekip tarafından sorgulandığı öğrenildi. Yeminli tercüman ve İstanbul Barosunca görevlendirilen bir avukat eşliğinde alınan ifadelere ulaşıldı.

Resmi ifadesinde de örgüt kamplarında eğitim aldığını tekrarlayan kadın teröristin, ‘Hacı’ kod adlı PKK/YPG sorumlusu tarafından eylem için Türkiye’ye gönderildiğini söylediği öğrenildi. Çapraz sorgusu süren Ahlam Albashir’in avukat nezaretinde alınan ifadesinde, Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten “Hacı” kod adlı bir hücre sorumlusu tarafından Türkiye’ye yönelik eylem yapmak amacı ile talimatlandırıldığını aktardı. PKK/YPG mensubunun, Münbiç bölgesinde 2 ay kaldıktan sonra yine Suriye’nin Afrin ve İdlib bölgesi üzerinden Türkiye’ye yasadışı yollarla geçtiğini beyan ettiği kaydedildi.