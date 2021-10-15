Sivas’ta 8. kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde, Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yaşanan olayda, Ali Gökçe (31) isimli duvar ustası, çalıştığı 9 katlı inşaatın 8. katından dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Gökçe, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gökçe’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Gökçe’nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.