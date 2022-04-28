8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışan karı-koca yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İzmir genelinde artan su sayacı hırsızlıklarının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.C. ve S.C. adlı karı-kocanın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin adreslerine 23 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonda, M.C. ve karısı S.C. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çalınan su sayaçları da ele geçirildi.

8 ilçede 63 ayrı hırsızlığa karışmışlar

Gözaltına alınan şüphelilere yönelik çapraz sorgu ve detaylı araştırmalarda M.C. ve S.C.’nin Aliağa, Menderes, Gaziemir, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka, Seferihisar ve Aydın Nazilli ilçelerinde toplam 63 adet su sayacı hırsızlığına karıştıkları tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, karısı S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.