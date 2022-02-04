8 gündür evinde mahsur kalan 90 yaşındaki adamı ekipler kurtardı

Amasya’nın Taşova ilçesinde 8 gündür haber alınamayan 90 yaşındaki adama, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kar yığınları arasında güçlükle ilerlemesi ile ulaşıldı.

Taşova ilçesine bağlı Karlık köyü Taştepe Mahallesi’nde 8 gündür haber alınamayan 90 yaşındaki Ahmet Bahar, ekiplerin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı. Taşova Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Şefi Vedat Yapal ve personellerin gece başlattıkları arama kurtarma çalışması sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Sabah saatlerinde yaşlı adama ulaşıldı. Yaşlı adam telefon kullanmadığı için haberleşme konusunda sorun yaşayan ekipler, yaşlı adamın evine kar yığınları arasında güçlükle ulaştı. Ekiplerin yoğun kar yağışı altında mahsur kaldığı evinde ulaştığı yaşlı adam, sağ salim jandarmaya teslim edildi.