8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde 8 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesinde meydana gelen 8 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda, hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanmış, hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen çalıntı 4 bisiklet ise sahiplerine teslim edilmiştir” denildi.