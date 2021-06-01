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8 aylık hamile kadına otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Ankara’nın Sincan ilçesinde hamile bir kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 01.06.2021, 10:43
Ankara’nın Sincan ilçesinde hamile bir kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Zeki Uğur caddesi üzerinde S. A. isimli 8 aylık hamile bir kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Y.C.’nin kullandığı 06 BC 1833 plakalı otomobil çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.