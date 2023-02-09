78 saatin sonunda enkazdan tekbirlerle çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonucu Adıyaman’da yıkılan bir binanın altında kalan 36 yaşındaki Yılmaz Çetin, Eskişehir’den bölgeye giden İz Arama Kurtarma ekiplerince 78 saatin sonunda enkazdan tekbirler eşliğinde çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesine ülke genelinden arama kurtarma, itfaiye, sağlık, emniyet ve kolluk kuvveti ekipleri sevk edildi.

Depremin olduğu ilk gün Eskişehir’den yola çıkarak Adıyaman’a giden İz Arama Kurtarma ekipleri yapılan arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yeni Mahalle’de yıkılan bir binanın enkazında devam eden çalışmaların 78’inci saatinde 36 yaşındaki Yılmaz Çetin, İz Arama Kurtarma ekiplerince göçük altından çıkarıldı. Beton blokların altında geçen 78 saatin ardından tekbirlerle çıkarılan Yılmaz Çetin, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.