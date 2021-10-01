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772 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’da jandarma ekiplerince yol kontrolünde, 772 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 01.10.2021, 16:09
772 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’da jandarma ekiplerince yol kontrolünde, 772 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kumluca Mahallesi’nde şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Motosiklette bulunan M.T. ve T.G’nin üzeri ile çantasında yapılan aramada, 772,62 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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