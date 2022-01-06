banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

750 saat kameraları izleyen jandarma ‘Yazlık ev’ hırsızlarını yakaladı

Kırklareli’deki yazlık bir evde 25 bin TL değerinde güneş panellerini çalan şahıslar, 720 saat kamera kaydının izlenmesiyle yakayı ele verdi.

Asayiş 06.01.2022, 15:41
750 saat kameraları izleyen jandarma ‘Yazlık ev’ hırsızlarını yakaladı

Kırklareli’deki yazlık bir evde 25 bin TL değerinde güneş panellerini çalan şahıslar, 720 saat kamera kaydının izlenmesiyle yakayı ele verdi.

Kırklareli Pınarhisar İlçesi Kaynarca Beldesinde yazlık evi bulunan ve İstanbul ilinde ikamet eden M.Ş.A. isimli şahıs, 01 Ocak 2022 günü saat 14.00 sıralarında yazlık evinden piyasa değeri yaklaşık 25 bin TL olan 16 adet güneş panelinin çalındığını ihbar etmesi üzerime jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarmanın dedektifleri olarak da bilinen Kırklareli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmalar neticesinde, ihbar tarihinden geriye doğru bölgeye giriş ve çıkışları gören 3 farklı noktadaki kameralardan toplam 720 saat kamera kaydı ile PTS’lerden şüpheli şekilde geçiş yapan yaklaşık 14 bin araç görüntüsü incelendi. İncelemeler neticesinde 23 Aralık 2021 gecesi 18.00-21.00 saatleri arasında olay bölgesine birkaç kez giriş-çıkış yaptıktan sonra Tekirdağ’ın Çerkezköy istikametine giden gri renkli kapalı kasa panelvan türünde bir araçtan şüphe üzerine takibe alındı.

Şüpheli kameralardan teşhis edildi

Araştırmasını derinleştiren Jandarma, söz konusu aracın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden F.Ş. isimli bir kadının üzerine kayıtlı olduğunu, kadının herhangi bir suç kaydı olmamakla birlikte aracın hırsızlık suçundan kaydı bulunan eşi H.Ş. tarafından kullanıldığını tespit edildi. PTS görüntülerinden şüpheli aracı kullanan H.Ş. isimli şahıs teşhis edildi.

JASAT ekiplerince 04 Ocak 2022 Salı günü Tekirdağ ili Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Mahallesinde düzenlenen operasyonla hırsızlık şüphelisi H.Ş. kullandığı araçla birlikte yakalandı. Şüpheli şahsın Jandarmada verdiği ifadede, hırsızlık suçunu aynı mahallede ikamet eden S.M. ve S.D. isimli şahıslarla birlikte işlediği ortaya çıktı.

Paneller sahibine teslim edildi

Diğer şüphelilerin de yakalanması üzerine çalınan güneş panellerinin Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik Mahallesinde ikamet eden M.K. isimli şahsa satıldığı tespit edildi. Çalınan malzemeleri satın aldığını kabul eden M.K., 16 adet güneş panelini teslim etti. Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs hakkında adli işlemlere ilave olarak M.K. hakkında da “Suç Eşyasını Satın Almaktan“ işlem yapıldı. Uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlarından kayıtları bulunan şahısların Jandarmada işlemleri devam ediyor.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8