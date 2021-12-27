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75 yaşındaki kadını ’hastanenin ihmali öldürdü’ iddiası

Adana’da yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastanede 28 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan yaşlı kadın, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Kızı annesinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Asayiş 27.12.2021, 23:05
75 yaşındaki kadını ’hastanenin ihmali öldürdü’ iddiası

Adana’da yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastanede 28 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan yaşlı kadın, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Kızı annesinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Şadiye Taşdan (75), yüksek ateş şikayetiyle 15 Ekim’de hastaneye başvurdu. Hastanede 28 gün tedavi gören Taşdan, daha sonra iyileşti denilerek taburcu edildi. Ancak Taşdan eve geldikten 4 gün sonra fenalaşınca tekrar götürüldüğü kamu hastanesinde hayatını kaybetti. Taşdan’ın 3 çocuğundan Mine Taşdan (50), annesinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek, “Annemin 15 Ekim’de yüksek ateşi nedeniyle ambulans çağırdık. Bir kamu hastanesine götürdük. Tahliller yapıldı, idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu. Yoğun bakıma alınmasına karar verildi fakat yer olmadığı için özel bir hastaneye sevk edildi. Bu hastanede yine idrar yolu enfeksiyonu diye alındı. 28 gün boyunca. 28 gün sonra hastamızın iyileştiği söylendi eve taburcu edildi. Eve getirdiğimizde vücudunda daha önce olmayan ayaklarında kalçasında tıpta dekübit denilen yaralar olduğunu gördük. Özel hastaneye ne telefonla ne de şahsen gittiğimizde hiçbir doktoruyla görüşme yapamadık. Zaten normalde de görüş yapılmıyordu. Eve dışarıdan sağlık yardımı aldım yara bakımlarını yaptırdım ama hasta içten içe enfeksiyonu da yüksekmiş. Bize verilen enfeksiyon değeriyle evdeki değeri de tutmuyor. Raporlar tutmuyor. Hastamı bile bile eve ölüme yollamışlar” dedi.

Eve geldikten sonra 4 gün sonra annesinin fenalaştığını anlatan Taşdan şöyle devam etti:

“Beşinci gün ambulans yardımı istedik bir kamu hastanesine götürüldü kamu hastanesinde entübe oldu 1 hafta sonra da yüksek enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti. Zaten belliydi hastane her ne kadar kabul etmese de kamu hastanesindeki raporlarda hastamın dekübit yaralara sahip olduğu, belliydi. Hastam 28 gün özel hastanede yattı 15 Ekim’den 6 Kasım’a kadar devleti de yanıltmışlar hastamı entübe göstermişler. Kovid nedeniyle görüşün yasak olduğunu söylediler. Ancak görüntülü görüşme sağlıyorlardı. Ben de bunları aile bireylerime göstereyim diye kayıt altına aldım. Annemi hiçbir zaman entübe olarak görmedim. Raporda 6 Kasım’a kadar entübe bilinci kapalı, damar yoluyla besleniyor gibi gösterilmiş ama annem gayet şuuru açık bize cevap veriyordu sohbet ediyorduk.”

Annesinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne süren Taşdan, hastaneyi Sağlık Bakanlığına şikayet ettiğini belirterek, “Avukatımla bir belge bekliyoruz. Hukuki süreci başlattık, gerekli evraklar teslim edildi. Hem medya yoluyla her türlü annemin hakkını yerde bırakmayacağım. Bizim içimiz yandı kimsenin yanmasın. Sonuna kadar her türlü hakkımı arayacağım. O özel hastanenin yoğun bakımında çalışan 3 tane doktor var, onları da şikayet ediyorum. Gerekli mercilere de bildirdim. İhmali olan kim varsa cezasını çeksin. Bir insanın sağlığı bu kadar ucuz olmaz” diye konuştu.

Hastane yönetimi ise iddiaları kabul etmeyerek, hastanın taburcu edildiğinde yarası olmadığını belirtti.

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