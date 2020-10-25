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7,5 kilo altın çalan hırsızlar yakalandı

KÜÇÜKÇEKMECE VE FATİH'TE GİRDİKLERİ EVLERDEN 7 BUÇUK KİLO ALTIN VE 50 BİN TL ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Asayiş 25.10.2020, 10:29 25.10.2020, 11:19
7,5 kilo altın çalan hırsızlar yakalandı

Küçükçekmece ve Fatih’te girdikleri evlerden 7 buçuk kilo altın ve 50 bin TL çalan hırsızlar yakalandı. Yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 4 Ekim’de Fatih, 5 Ekim’de de Küçükçekmece’de girdikleri iki ayrı evden 7 buçuk kilo altın ile 50 bin TL nakit para çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini daha sonra kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, iki ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının sorumlusu oldukları belirlenen iki kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İki şüpheliden biri tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Abdullah B.’nin (51) 1, R.B.’nin (49) ise 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abdullah B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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