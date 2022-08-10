72 suç kaydı bulunan hırsızın yakalanma anı kamerada

Ankara’da Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 72 suç kaydı bulunduğu anlaşılan hırsızın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara’da evlere gece vakti yaz ayları nedeniyle açık bırakılan balkon, kapı ve pencerelerinden, pencere korkuluklarına, borulara ve ağaçlara tırmanmak suretiyle girdiği, ev sahipleriyle karşılaştığında tehdit ettiği, akabinde kaçtığı, girdiği ikametlerden çalmış olduğu araç anahtarlarıyla müştekilere ait araçları çaldığı, kaçmak için bu araçları sahte ve çalıntı plakaları takarak kullandığı, başka suçlar işledikten sonra tenha yerlere araçları terk ettiği tespit edilen M.Y. isimli şahıs Keçiören’de yakalandı. Hırsızın çarşı ve mahalle bekçisi tarafından yakalanma anı kameraya yansıdı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine getirilen şüpheli M.Y.‘nin incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve tanık beyanları neticesinde 19 evden hırsızlık ve 1 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma suçunun faili olduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheli M.Y.’nin 72 ayrı suç kaydının olduğu ve sık sık cezaevine girip çıktığı anlaşıldı. Şüpheli M.Y. yakalanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.