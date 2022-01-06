70 yaşındaki emekli asker evinin bahçesinde ölü bulundu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki emekli asker Mehmet Salih Duman, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Aslanoğlu Caddesi Kuğu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Mehmet Salih Duman, eşi tarafından evinin bahçesinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Duman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Salih Duman’ın cansız bedeni Sapanca İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Emekli asker Duman’ın, bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Duman’ın kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.