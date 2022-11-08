7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan FETÖ üyesi yakalandı

Kastamonu’da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı ’Bylock’u kullandığı ve sözde örgütün öğretmenlerinden sorumlu olduğu gerekçesi ile hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen şahıs, gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı ’Bylock’u kullandığı ve sözde örgütün öğretmenlerinden sorumlu olduğu gerekçesi ile hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen ve aranan S.C.’nin Kastamonu’da olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda S.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.