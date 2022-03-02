7 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Kocaeli’de ağabeyinin 7 yaşındaki torununa cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla yargılanan 60 yaşındaki sanık, delil yetersizliğinden beraat etti.

İddiaya göre, Kocaeli’de yaşayan 60 yaşındaki N.Y., ağabeyinin 7 yaşındaki torununa istismarda bulundu. 7 yaşındaki R.S.Y.’nin bu durumu halasına anlatması üzerine hala F.B. polis merkezine giderek N.Y.’den şikayetçi oldu. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Yönlendirildiğini düşünüyorum"

"Cinsel istismar" suçundan hakkında dava açılan 60 yaşındaki N.Y.’nin yargılanmasına başlandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık N.Y. ve hala F.B. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık N.Y., "R.S.Y. benim öz kardeşimin torunu olur. İddia edildiği gibi benim R.S.Y.’ye karşı cinsel bir eylemim olmamıştır. R.S.Y. yurt dışından geleli birkaç ay olduğu için Türkçeyi tam anlayamıyor. Yeğenim F.B. ile aramda yıllardır problem vardır. Yeğenim F.B. internetten birisiyle tanıştığı için biz kendisine tepki göstermiştik, bu sebeple kendisi bana husumet beslemiştir. R.S.Y.’yi yeğenim F.B.’nin yönlendirdiğini düşünüyorum. R.S.Y. zaten Türkçeyi tam konuşamıyor. Benim Sapanca’da 2 defa gidip kontrol ettiğim bir alan vardır. Orada bulunan konteynerin ve malzemelerin zarar görüp görmediğini kontrol ederim, bunun için de para alırım. Bir seferinde evdeki herkesin korona aşısına gitmeleri sebebiyle babası R.S.Y.’yi bizim eve getirdi. Ben da sabah uyandım kahvaltımı yaptım ve dediğim alanı kontrol etmek için hazırlandım. Bu arada eşim R.S.Y.’nin yaramaz olması sebebiyle onu kendimle götürmemi istedi. Olay tarihinde de alanı 1-2 dakika kontrol ettikten sonra geri döndüm. Bu arada da R.S.Y. uykusuz olduğu için arabada uyuyordu. Bu alana gidip eve dönene kadar R.S.Y. uyudu. Hatta döndüğümüzde uyur vaziyette olan R.S.Y.’yi babası arabadan aldı. Şikayet olduktan sonra R.S.Y. ve babası benim evime geldi. R.S.Y. oyuncaklarını getirerek ‘Dede gel beraber oynayalım’ dedi. Suçsuzum beraatimi istiyorum" diye konuştu.

"Sanırım yeğenim R.S.Y. beni kandırdı"

Yeğeni R.S.Y.’nin kendisine söyledikleri sonrasında amcası N.Y.’yi şikayet ettiğini söyleyen hala F.B., "Yeğenim R.S.Y., bana amcam N.Y.’nin kıyafetlerini çıkarttığını söyledi. Bunun üzerine ben de yeğenimin üstünü çıkararak vücudunda iz olup olmadığına baktım, ancak bir iz göremedim. Biz de R.S.Y.’yi alıp hastaneye götürdük, amacımız hastaneye danışmaktı. Hastane polise gidip şikayetçi olmamızı söyledi. Abim K.Y. böyle bir şey olmayacağını düşündü ve polise gitmedik. Daha sonra durumdan etkilendim, R.S.Y. ile konuşmalarımızı ses kaydına aldım ve polise giderek şikayetçi oldum. R.S.Y.’nin babası bana kızarak neden şikayetçi olduğumu, amcamızın böyle bir şey yapamayacağını söyledi. Sanırım yeğenim R.S.Y. beni kandırdı çünkü ben onu hiç dövmediğim halde ’Halam beni dövdü’ gibi sözler söylemiş. Ben amcam N.Y.’nin bunu yaptığına inanmıyorum. Şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, olaya ilişkin delil elde edilemediğinden sanığın beraatine karar verdi.