banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
LPG'ye zam kapıda!
LPG'ye zam kapıda!

7 yaşında hayatının en acı hikayesini anlattı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle öldüren cani kocanın yargılanmasına devam edildi. Olayın tek gördü tanığı olan çiftin 7 yaşındaki oğulları, pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde “Annem vurulduktan sonra bana gülümsedi ama dedem geldiğinde yerden kalkmadı" dedi.

Asayiş 25.05.2022, 09:37
7 yaşında hayatının en acı hikayesini anlattı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle öldüren cani kocanın yargılanmasına devam edildi. Olayın tek gördü tanığı olan çiftin 7 yaşındaki oğulları, pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde “Annem vurulduktan sonra bana gülümsedi ama dedem geldiğinde yerden kalkmadı" dedi.

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda; 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman A. tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Hakkında ’Kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman A.’nın yargılanmasına Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın üçüncü duruşmasına maktule Fatma Kovan’ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve halası Elif Kovan ile ailenin avukatı katıldı.

Sanık Osman A.’nın SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, mahkeme heyeti Fatma Kovan’ın halası Elif Kovan ile annesi Seval Kovan’ı dinlendi. Bir önceki duruşmada alınan karar gereği, olayın tek gördü tanığı olan çiftin 7 yaşındaki oğulları S.A., odasından pedagog eşliğinde katıldığı duruşmada olay günü yaşananları anlattı.

“Yerde yatan annem bana gülümseyerek baktı"

Olay günü eve gelen annesinin babasıyla tartıştığını ifade eden S.A., "Annemle babam tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Ben otururken geri geldiler, bağırıyorlardı. Babamın elinde tüfek vardı. Birden ses çıkınca çok korktum ve ağlamaya başladım. Annem yerde yatıyordu. Vurulduktan sonra gözü açıktı ve bana gülümseyerek baktı. Babam bana baktıktan sonra dışarı çıktı. Olay anında dedem Süleyman A. da evleydi. Dedem geldiğinde annem kalkmadı ve beni dışarı çıkardılar. Daha sonra dedem tarafından çağırılan ambulans eve geldi" diyerek, hayatının en acı anlarını mahkeme heyetiyle paylaştı.

Oğlunun ifadesindeki iddiaları kabul etmeyen sanık Osman A. ise, oğlunun yalan söylediğini öne sürdü. 7 yaşındaki oğlunun ifadesine karşılık kendisini savunan Oman A., oğlunun yaşanan hiçbir şeyi görmediğini, suçsuz olduğunu beyan ederek tahliyesini talep etti.

“Karşı tarafın bütün yalanlarını oğlu ortaya çıkardı”

Torununun olay gününü yaşananları mahkemede tek tek anlattığını söyleyen baba Merol Kovan, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Tüm gerçeklerin ortaya çıktığını belirten Kovan, "Bugün mahkemede sanığın oğlu dinlendi. Karşı tarafın bütün yalanlarını, oğlu ortaya çıkardı ve fikirlerini komple çürüttü. Artık bundan sonra adalete güveniyoruz. Yani, oğlunun mahkemede yaptığı konuşmadan sonra Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum. Umduğumuz kararın alacağına inanıyorum. ’Çocuğu kandırdınız, şöyle böyle’ gibi şeyler konuştular. Karşı tarafın avukatı, ’Çocuğu kandırdınız’ falan dedi ama tabii ki hakim bunları dinlemedi. Hakim bize, bizim kararımıza ve çocuğun pedagog eşliğindeki konuşmasına riayet etti. Yani çocuk görgü tanığı olarak neler gördüğünü söyledi. Onların daha önceki duruşmalardaki ‘Biz yapmadık, biz görmedik, şöyle böyle yapmadık’ şeklindeki konuşmalarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Torunum, annesinin eziyetli bir biçimde öldürüldüğünü söyledi. Çocuk tüm ayrıntıya kadar anlattı” dedi.

Sanığın babası da dinlenecek

Mahkeme heyeti, sanık Osman A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı sanığın babası Süleyman A.’nın tanık olarak dinlenmesi için 13 Haziran 2022 tarihine erteledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık