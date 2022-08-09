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7 terörist etkisiz hale getirildi!

MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK’nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı’nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Asayiş 09.08.2022, 11:52 09.08.2022, 13:41
7 terörist etkisiz hale getirildi!

MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK’nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı’nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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