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AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım Elazığsporlu yönetici ve futbolcularla Erzurum’da bir araya geldi
7 terörist etkisiz hale getirildi!
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK’nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı’nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Asayiş 09.08.2022, 11:52 09.08.2022, 13:41
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK’nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı’nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.