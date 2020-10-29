7 kişinin yaralandığı servis kazası sonrası araç plakasını ve otelin tabelasını sökme yarışı
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİR OTELİN YÖNETİCİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ, REFÜJDE BULUNAN PALMİYEYE ÇARPTIKTAN SONRA DEVRİLDİ. SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, ŞOFÖRLE BİRLİKTE OTELİN 6 BİRİM AMİRİ YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNE GELEN BAZI KİŞİLERİN, ÇEKİM YAPILDIĞINI GÖRÜNCE ARACIN PLAKASINI VE OTELE AİT TABELAYI KALDIRDIĞI GÖZLENDİ.PLAKA POLİS MÜDAHALESİYLE YENİDEN YERİNE TAKILDI.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelin yöneticilerini taşıyan servis minibüsü, refüjde bulunan palmiyeye çarptıktan sonra devrildi. Kazada şoförle birlikte otelin 6 birim amiri yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen bazı kişilerin, çekim yapıldığını görünce aracın plakasını ve otele ait tabelayı kaldırdığı gözlendi.
Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametinden gelip Titreyengöl istikametine gitmekte olan Ali Demir’in kullandığı 07 DCU 41 plakalı Mercedes Sprinter marka minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan palmiyeye çarptıktan sonra devrildi. Kazada, otelde birim amiri olarak görev yaptıkları belirtilen Enver Bayrak, Özlem Burcu, Levent Güçlü, Cevit Güvener, Funda Şafak ve Emel Ergiydiren yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından kendisini iyi hissetmediği gözlenen araç sürücüsü Ali Demir de özel araçla kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.
Plaka ve tabela sökme yarışı
Kazanın ardından yaralılara ambulansta müdahalede bulunulurken, basın mensuplarının çekim yaptığını gören bazı kişiler, kameralarda görünmemesi için aracın plakasını ve aracın camında bulunan otel tabelasını kaldırmak için yarıştı. Polislerinin uyarısı sonucu sökülen plaka yerine geri takıldı.
|İmsak
|05:59
|Güneş
|07:25
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3