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7 kişinin öldüğü sahte alkol faciasında valilikten açıklama!

Kırıkkale’de 7 kişinin sahte alkolden hayatını kaybetmesi olayına ilişkin valilikten yapılan açıklamada, dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicisine katılan aroma karışımından yapıldığı belirtildi.

Asayiş 09.10.2020, 19:22
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7 kişinin öldüğü sahte alkol faciasında valilikten açıklama!

Kırıkkale Valiliği yapılan açıklamada, “İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesine alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde toplam 8 vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan 7 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir” denildi.

Dezenfektan kullanmışlar

Yaptıkları karışım ile zehirlendikleri ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır”

Olaya ilişkin 3 şüphelinin 09 Ekim günü gözaltına alındığı ve haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı aktarıldı.

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