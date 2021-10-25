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Bakan Özer: “(Covid-19 aşısı) Birinci doz aşısını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 93, ikinci doz aşılarını tamamlamış öğretmenlerimizin oranı yüzde 87."
Milli Eğitim Bakanı Özer: “Sistemimizde kayıtlı 850 bin sınıf var ve bugün itibariyle sadece bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş.”
7 ilde de düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli, 7 ilde de düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
Asayiş 25.10.2021, 10:09 25.10.2021, 10:21
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli, 7 ilde de düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.