7 günde çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 59 şahıs yakalandı

Sakarya’da polis ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde 36 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 59 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince şehir genelinde 5 Aralık-11 Aralık tarihleri arasında yapılan kontrol ve denetimlerde, 21 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 186 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 7 motosiklet, elektrikli bisiklet ve otomobil geçirildi. Ayrıca 5 yıla kadar cezası bulunan 56 şahıs ve 5 ila 25 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli olmak üzere toplam 63 şahıs yakalandı. Hırsızlıkla mücadele çerçevesinde ise 18 şüpheli yakalanırken, 29 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.