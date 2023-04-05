7 farklı adresten 460 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Zonguldak’ta temizlik yapmak için girdiği 7 farklı adresten 460 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre il merkezi ve Kozlu ilçemizde temizlik yapmak için girdiği 7 farklı ikametten yaklaşık 460 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para aldığı tespit edilen H. Ü. (39) Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekibinin yapmış olduğu çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli H.Ü. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.